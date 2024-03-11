Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise rövanşının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmalarının yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Pendikspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.