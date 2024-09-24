Fenerbahçe, Union SG maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Belçika'nın Union SG ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, Union SG maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.