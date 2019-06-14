Üç büyükler transfer çalışmalarını hummalı sürdürürken dış basından da takımlarımızla ilgili önemli iddialar gelmeye devam ediyor.

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan PSG'nin yıldızı Eric-Maxim Choupo-Moting'i transfer etmek istiyor.

PSG'nin sezon başında Stoke City'den kadrosuna kattığı yıldız ismin takımda yeniden yapılanmaya gitmeyi planlayan sportif direktör Leonardo tarafından kadroda düşünülmediği ve yolların ayrılacağı ifade edildi. 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncu kanat ve ileri uçta görev yapıyor.