2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanyol takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Villarreal, Dünya Kupası arasında İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray'la karşılaşacaklarını duyurdu.

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Radamel Falcao da bu kez Rayo Vallecano formasıyla sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele edecek.

MAÇLARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

30 Kasım:

Fenerbahçe - Vallecano

3 Aralık:

Galatasaray - Vallecano

Fenerbahçe - Villarreal

6 Aralık:

Galatasaray - Villarreal