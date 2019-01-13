İkinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan ve gözlerin transfere döndüğü Fenerbahçe ile Galatasaray yarışa geçti! Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan sarı-kırmızılılar, kanat bölgesine takviye için de çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bu yaz ileriye dönük birçok transfere imza atan Fenerbahçe de genç futbolcuları radarında tutmaya devam ediyor. Bu bağlamda iki kulüp, 19 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Ivan Angulo'yu takibe aldı!

Kolombiya basınından El Vbar'ın haberine göre kariyerini Envigado2da sürdüren genç futbolcuyu Fenerbahçe, Galatasaray ve Palmeiras takip ediyor. Bu sezon ligde 10 maçta 445 dakika süre alan genç futbolcu, 1 gol 2 asist üretti.

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