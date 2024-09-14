Fenerbahçe ve Kasımpaşa 43. randevuda!

Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde 43. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin 34'e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.

LİGDE 43. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı.

REKLAM

İki takım arasında son oynanan müsabaka, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

F.BAHÇE SON 9 MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 8'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1'lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu. 31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı. REKLAM DZEKO BOŞ GEÇMEDİ Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, sezona gollerle başladı. Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, bu sezon ligde attığı 4 golün yanında, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.