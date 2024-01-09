Fenerbahçe Voleybol Takımı, yarın SC Prometey'le deplasmanda karşılaşacak
Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi SC Prometey'e konuk olacak.
Giriş: 09.01.2024 - 15:44 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:44
CEV Kupası play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, yarın saat 21:00'de Ukrayna temsilcisi SC Prometey'e konuk olacak.
Romanya'daki Mioveni Spor Salonu'nda oynanacak müsabakayı Polonyalı Jaroslaw Makowski ve Macar Gyula Tilmann yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.