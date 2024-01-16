Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, yarın Adanaspor'u konuk edecek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, yarın Adanaspor'u konuk edecek

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Adanaspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:16 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanarya'nın konuğu Adanaspor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 21:00'de Adanaspor'u ağırlayacak. Müsabaka Ülker Stadı'nda oynanacak.

        Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

        Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

        Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        REKLAM

        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Kapalı ortamlara dikkat! Solunum yolu hastalıkları artıyor
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var