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Fenerbahçe'ye 5 yıldız sevki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürat, saha olaylarının yanı sıra beş yıldızlı logo kullanımı nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Fenerbahçe'ye 5 yıldız sevki
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide beş yıldızlı logo kullanımı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada "8.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MADDELER NE DİYOR?

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI - MADDE 46:

"(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır"

SPORTİF EKİPMAN TALİMATI MADDE 16:

1) En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.

(2) Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır."

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