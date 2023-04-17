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Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız!

Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz milli futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

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  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. 
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Sarı-lacivertlilerin gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladığını öne süren İngiliz basını, Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha ortaya attı. 
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Daily Mail'de yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard ile ilgilendiği belirtildi.
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Haberde, Nottingham Forest ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İngiliz yıldızın birçok transfer teklifi aldığı ifade edildi. 
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Lingard'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Orta Doğu'dan da bazı takımların ilgi gösterdiği kaydedildi. 
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Leicester City'nin de Lingard için geçici bir ilgi gösterdiği ifade edildi. Ancak Leicester City'nin, yaz transfer döneminde Lens'ten Lois Openda'yı transfer etmeyi planladığı kaydedildi.
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    "DELE ALLI VE REDMOND'IN İZİNDEN GİDECEK"

    Jesse Lingard'ın, Türkiye'ye transfer olmayı seçmesi durumunda Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli ve Nathan Redmond'un izinden gideceği hatırlatıldı. 
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Dele Alli'nin Beşiktaş'ta umduğunu bulamadığı belirtilirken, Redmond'un ise 21 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilediği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    10 numara mevkisinin yanı sıra her iki kanatta da forma giyebilen Lingard, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 20 maça çıkarken, 2 gol atıp, 2 de asist yaptı. 
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

    Manchester United altyapısından yetişen Lingard, kariyerinde Leicester City, Birmingham, Brighton, Derby, West Ham ve Nottingham Forest formalarını terletti.
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri
  • Fenerbahçe'ye Ada'dan yıldız Jesse Lingard! - Fenerbahçe FB transfer haberleri

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