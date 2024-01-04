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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Becao'dan sevindiren haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Becao'dan sevindiren haber!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Geçtiğimiz Kasım ayında sakatlanan Rodrigo Becao da saha çalışmalarına başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:58
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        Fenerbahçe'ye Becao müjdesi!
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        Fenerbahçe, Süper Lig´in 19'uncu haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı´nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, düz koşulara başladı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

        BECAO'DAN SEVİNDİREN HABER

        Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 29 Ekim 2023 tarihinde oynadığı Pendikspor maçında sakatlanan ve hamstring grubunda tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao'dan iyi haber geldi.

        Brezilyalı oyuncu sakatlığını atlatıp düz koşulara başladı. Öte yandan Miha Zajc'ta ise herhangi bir fıtık problemi olmadığı ve oyuncunun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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