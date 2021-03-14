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Fenerbahçe'ye bir çelme de Gençlerbirliği'nden

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Fenerbahçe'ye bir çelme de Gençlerbirliği'nden

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 35. dakikada Filip Novak ile golü bulsa da 39. dakikada Serdar Aziz'in topu kendi filelerine göndermesi sonrası ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda yeniden öne geçmek için mücadele eden Fenerbahçe, 63. dakikada Ayite'nin golüne engel olamadı. Kalan bölümde skor üretemeyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

EVİNDE DÖRT MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, sahasındaki son 4 lig maçında galip gelemedi.

Sarı-lacivertliler, ligde ev sahibi olduğu son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Gençlerbirliği mağlubiyeti öncesi Galatasaray ve Göztepe'ye yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor ile de berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon evinde çıktığı 15 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

NOVAK SİFTAHI YAPTI

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Filip Novak, sarı-lacivertlilerde ligdeki ilk golüne imza attı.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile ligde 7 kez gol sevinci yaşayan Çekyalı oyuncu, Fenerbahçe'de ise ilk kez skor üretti.

FENERBAHÇE'DE 19. OYUNCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe, bu sezon farklı isimlerden aldığı gol katkısıyla dikkati çekti.

Sezon başından itibaren birçok oyuncunun gol sevinci yaşadığı sarı-lacivertilerde, bu isimlere Filip Novak da eklendi.

Gençlerbirliği karşısında gol sevinci yaşayan Novak, bu sezon ligde sarı-lacivertli formayla gol atan 19. oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de Novak'tan önce Mame Thiam, Dimitris Pelkas, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Ozan Tufan, Diego Perotti, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo gol sevinci yaşamıştı.

GÖKHAN İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Gençlerbirliği maçında ilk yarıyı tamamlayamadı.

36 yaşındaki oyuncu, maçın ilk bölümündeki bir pozisyonda sakatlık yaşamasına karşın oyuna devam ederken, 44. dakikada ise yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

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