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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek!

Dünya Kupası için verilen aranın sonuna gelinirken, Fenerbahçe transfer çalışmalarında da gaza bastı. Sarı-Lacivertlilerde sol bek mevkisi için sürpriz bir isim gündeme geldi

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  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

    Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Hazırlık maçlarından galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, aynı zamanda transferler için de gaza bastı. 
  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

    Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un isteği bölgelere takviye yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. 
  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

    Kanarya'nın transfer çalışmalarında öncelikli mevkinin sol bek olduğu öğrenildi. Savunmanın solu için bir süredir transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek Nikolas Langberg Dyhr önerildi. 
  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

    YABANCI KONTENJANINDAN SAYILMAYACAK

    Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen ve kulübüyle 2024 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Nikolas Dyhr 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanından da sayılmayacak.
  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

    5 kez Danimarka U21 takımı forması giyen Nikolas Dyhr, Danimarka Milli Takımı'nın tüm alt kategorilerinde defalarca forma giymiş bir isim.
  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

    Dyhr bu sezon toplamda 22 maça çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

    Fenerbahçe'de savunmasının solunda Ferdi, Lincoln ve Alioski forma giyse de gerçek mevkisi sol bek olan tek isim Alioski olarak dikkat çekiyordu. 
  • Fenerbahçe'ye, Danimarkalı sol bek! | Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri...

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