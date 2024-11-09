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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi!

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, Sivasspor maçından önce antrenmanlara başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:33
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        Fenerbahçe'ye Djiku müjdesi!
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        Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

        Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü evinde Sivasspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, takımla çalışmalara başladı.

        Djiku, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Trabzonspor maçında sakatlanmış ve AZ Alkmaar deplasmanında takımıyla birlikte olamamıştı.

        Ganalı stoper, Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Sivasspor'a karşı sahada yer alabilecek.

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