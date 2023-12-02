Fenerbahçe'ye Ferdi ve Fred müjdesi!
Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Ferdi ve Fred'den müjde geldi. Sakatlıklarını atlatan iki yıldız da kritik müsabaka öncesinde takımla birlikte çalıştı. Djiku ise antrenmanın ilk bölümünde ve pas koordinasyon çalışmasında takıma katıldı
Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan futbolculardan iyi haber geldi.
Pazartesi günü kırmızı-beyazlıları konuk edecek sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürürken Fred ve Ferdi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexander Djiku ise antrenmanın ilk bölümünde ve pas koordinasyon çalışmasında takıma katıldı.