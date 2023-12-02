Fenerbahçe'ye Ferdi ve Fred müjdesi! Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Ferdi ve Fred'den müjde geldi. Sakatlıklarını atlatan iki yıldız da kritik müsabaka öncesinde takımla birlikte çalıştı. Djiku ise antrenmanın ilk bölümünde ve pas koordinasyon çalışmasında takıma katıldı

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