Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi!

        Fenerbahçe'de tedavisi süren İrfan Can Kahveci'nin bireysel çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye İrfan Can müjdesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sahalara dönüyor. Tedavisi süren tecrübeli futbolcu, saha çalışmalarına başladı.

        İrfan Can’ın dönüşü teknik heyeti memnun etti. 28 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor maçında kısa da olsa süre alması bekleniyor.

        Bireysel olarak antrenman yapan İrfan Can Kahveci'nin, kontrollü bir şekilde takıma katılarak hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

        Tecrübeli futbolcu ligde oynanan Kasımpaşa maçından önce antrenmanda ağrı hissetmişti.

        İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucu, sağ arka alt adalesinde 2’nci derece yırtık tespit edilmişti

        İrfan Can Kahveci, bu sezon çıktığı resmi maçlarda 13 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!