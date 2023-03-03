Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Erkilet Havalimanı’na indi. Havaalanı çıkışında çiçeklerle karşılanan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kalacakları otele doğru hareket etti.