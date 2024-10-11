Fenerbahçe'ye kötü haber: Szymanski'nin sakatlığını açıkladılar!
Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, Portekiz ile oynayacakları maç öncesinde Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu açıkladı.
Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini açıkladı.
Probierz yaptığı açıklamada, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel çalışmalar yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına son antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.
25 yaşındaki Polonyalı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.