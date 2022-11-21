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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'ye Manchester United'dan yıldız isim

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerlerin, forvet aradığı bilinen sarı lacivertlilere Fransız yıldız Anthony Martial'i önerdiği iddia ediliyor. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    Dünya Kupası arasında girilirken transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    İngiltere'de formayı kaptıran 26 yaşındaki Anthony Martial ile Fenerbahçe'nin adı anılıyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    Manchester United'da forma şansı bulamayan Martial'in menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildiği söyleniyor. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    Fransız forvete olumlu yaklaşan yöneticiler, bu teklifi Jorge Jesus'a iletti. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    Jorge Jesus'un raporu olumlu olursa sarı lacivertliler Martial transferi için harekete geçecek.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    JOKER OYUNCU

    Genellikle forvette tercih edilen Martial, kanatlar ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    Bu da uzun  lig maratonu ve Avrupa'da maçları için her takımın isteyeceği bir profil. 

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    60 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

    Lyon'da yetişen 26 yaşındaki Martial, 2013'te transfer olduğu Monaco'da çıkış yakaladı ve 2 yıl sonra 60 milyon euroya Manchester United'a imza attı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

    Geçtiğimiz sezonu İspanya'da Sevilla'da kiralık geçiren ve bu yıl geri dönüş yapan Martial'in İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Manchester United'dan yıldız isim geliyor - Devre arası bombası - FB transfer

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