7 Temmuz 2018'de oynanan İstanbulspor maçında sakatlanan Roberto Soldado'nun sol el tarak kemiğinde kemik tespit edilmişl ve İspanyol futbolcu ameliyat geçirmişti. Gelecek hafta Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de sevindirici gelişme yaşandı.

Bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Soldado iyileşti ve sahalara döndü. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamalarda tecrübeli golcünün takımla birlikte çalışmaya katıldığı kaydedildi.

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