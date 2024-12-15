Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Livakovic devam edemedi!
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta Dominik Livakovic sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu
Giriş: 15.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:42
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.
Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyeb Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.
Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ