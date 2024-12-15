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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Livakovic devam edemedi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Livakovic devam edemedi!

        Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta Dominik Livakovic sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 19:42 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:42
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        Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
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        Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.

        Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.

        Oyuna devam edemeyeb Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.

        Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.

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