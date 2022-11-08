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Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giremeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Serdar Dursun'a bir talip daha çıktı. Alman basını, 31 yaşındaki golcüyle Bundesliga ekibinin ilgilendiğini yazdı.

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  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Fenerbahçe formasıyla geçen sezon ligde 15 kez fileleri havalandırarak sarı-lacivertlilerin en golcü ismi olan Serdar Dursun, bu sezon ise formaya hasret kaldı.
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Forvette tercihini Valencia, Batshuayi ve Joao Pedro'dan yana kullanan teknik direktör Jorge Jesus, 31 yaşındaki Serdar Dursun'u ise gözden çıkardı.
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosundan da çıkarılırken, yönetim tarafından kendisine kulüp bulması istendi. 
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Almanya'da sergilediği performans sayesinde Avrupa'da piyasası olan Serdar Dursun'un taliplileri artıyor.
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    İtalya, Ukrayna ve Türkiye'den bazı takımların ilgilendiği Serdar Dursun için bir iddia da Almanya'dan geldi. 
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Schalke 04, milli golcüyü gündemine aldı. 
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Haberde, Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'dan oluşan Scalke forvet hattının sadece 3 gol attığına yer verilirken, Serdar Dursun'un bu soruna çözüm olabileceğinden bahsedildi.
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Bundesliga'nın dibinde yer alan Schalke'nin ocak ayında Serdar için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.  
  • Fenerbahçe'ye Serdar Dursun piyangosu! Bir talip daha çıktı

    Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Serdar Dursun, 11 resmi maçta şans bulurken, 2 gol atıp 2 de asist yaptı. 

     

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