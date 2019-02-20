UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Zenit'le kritik bir rövanşa çıkacak olan Fenerbahçe'de kafileyi taşıyan uçak İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle kalkmadı.

Belirlenen saatten geç kalkmak zorunda kalan uçak, Kanarya'nın programında da değişiklik yapılmasına neden oldu. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kafilemizi taşıyacak uçağın olumsuz hava koşulları sebebiyle belirlenen saatten geç kalkacak olması nedeniyle, Takımımızın medya programında değişiklik oldu.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alınmıştır. Basın toplantısı ve antrenman maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı'nda yapılacak.



Zenit’in basın toplantısı ise, saat 16.40'ta Saint Petersburg Stadı'nda düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da saat 17.00’de başlayacak."