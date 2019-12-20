Fenerbahçe'ye taraftar desteği

Hangisi hangi devrede daha etkili?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli taraftarlar da takip etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde takıma destek oldular.