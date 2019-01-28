Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürerek İstanbul fobisini yenmek istiyor.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Sadık, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Moses (Dirar), Ayew, Soldado

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Erkan, Donalt, Ahmet, Pereira, Ömer, Aleksic

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Diğer yandan ise

Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle yarınki mücadelede görev yapamayacak.

FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.