Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Yanal'ın takıma taktik çalıştırdığı öğrenildi.

KRUSE VE MURIC YİNE YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan futbolcular Max Kruse ve Vedat Muric, antrenmana katılmadı.

Takımdan ayrı özel program dahilinde çalışan iki futbolcunun da hafta sonu forma giyme ihtimalinin olmadığını kaydedildi.

Şili Milli Takımı'nda bulunan Mauricio Isla ise takıma yarın katılacak.

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve akşam üzeri Malatya'ya hareket edecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Galatasaray'da Luyindama şoku
FUTBOLGalatasaray'da sakatlık şoku!
3 büyüklerden ayrılan futbolcular ne durumda?
FUTBOLNe yaptın Slimani!
Galatasaray'ın Başakşehir maçı muhtemel 11'i - Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
FUTBOLGalatasaray'ın muhtemel 11'i
Mehmet Demirkol: "Büyük paralara transfer olabilir"
FUTBOL"Büyük paralara transfer olabilir"
Fenerbahçe, Yeni Malatya'yı böyle yıkacak!
FUTBOLYeni Malatya'yı böyle yıkacak!
Ersun Yanal şampiyonluk hesabını yaptı!
FUTBOLYanal şampiyonluk hesabını yaptı!
Fenerbahçe'den isim sponsoru yalanlaması
FUTBOLİsim sponsoru yalanlaması
Emre Kılınç'tan transfer açıklaması
FUTBOLEmre Kılınç'tan transfer açıklaması
EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
FUTBOLEURO 2020 play-off eşleşmeleri!
Gaziantep FK sakat oyunculardan dertli
FUTBOLGaziantep FK sakat oyunculardan dertli
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X