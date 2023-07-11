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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 15:30
        Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
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        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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