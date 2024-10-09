Fenerbahçe'yi eski futbolcuları sırtlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Fenerbahçe yeni transferlerinden katkı alamadı. Sarı-Lacivertlileri geçen sezonun yıldızları taşımaya devam ediyor. İşte detaylar...
Transfer döneminde kasasından yaklaşık 50 milyon euro çıkan Fenerbahçe'de takımı geçen sezonun yıldızları taşımaya devam ediyor.
38 yaşındaki Edin Dzeko formayı En-Nesyri’ye kaptırmadan kadrodaki yerini korumayı başardı.
Bosnalı forvet, sezona harika bir başlangıç yaparak çıktığı 13 resmi maçta 9 gol attı ve iki de asist yaparak dikkat çekti.
Deneyimli oyuncu, Jose Mourinho'nun hücum hattındaki vazgeçilmez ismi haline geldi.
Fenerbahçe’nin bu sezonki bir diğer öne çıkan ismi ise 35 yaşındaki Dusan Tadic.
Geçen sezon sol kanatta oynayan Sırp futbolcu, Maximin’in bu bölgeye transfer edilmesiyle Mourinho tarafından sağ kanatta değerlendirildi.