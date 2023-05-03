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Fenerbahçe yönetimi kulübün kuruluşunun 116. yılında Anıtkabir'de

Fenerbahçe yönetimi kulübün kuruluşunun 116. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Anıtkabir Anı Defterine yazı yazdı

Fenerbahçe yönetimi kulübün kuruluşunun 116. yılında Anıtkabir'de
HABERTURK.COM

Fenerbahçe kulübü, ziyaretle ilgili detayları resmi sitesinde yayınladı.

Ali Koç, Anıtkabir Anı Defterine yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı;

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bugün,

Kuruluşumuzun 116., kulübümüzü ziyaret edişinizin 105. yılında;

Yüzlerce sporcumuz, binlerce üyemiz ve milyonlarca taraftarımızı temsilen eşsiz bir heyecanla manevi huzurunuzdayız.

Dünyanın en büyük spor kulübü kimliğini, ülkemizin tüm değerleriyle bezemiş, Atasından aldığı güçle gerçekleştirmiş Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Cumhuriyetimizin 100. yılında da vatanımız ve milletimiz için her zaman sorumluluk bildiğimiz duruşumuzla açmış olduğunuz yolda gösterdiğiniz hedeflere ilerliyoruz.

Muhtaç olduğumuz yegâne kudretin, damarlarımızda akan asil kanda mevcut olduğunun bilincindeyiz.

Bugün karşı karşıya olduğumuz en zorlu süreçlerde dahi ihtiyaç duyduğumuz tüm çözümlerin Atatürk’ün fikirlerinde, çizdiği yolda, ilke ve inkılaplarında olduğunu bilerek hareket ediyoruz.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak; bu ülkenin evlatları, ülkemizin çağdaş geleceği için ayrışmadan, kutuplaşmadan, yan yana durarak, rotamızı daima Atamızın çizdiği yoldan ayırmadan ilerlemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Atatürk’ü gerçekten anlamanın ve yaşatmanın bu ülkenin kurucu değerleri ışığında çok çalışmaktan geçtiğini biliyoruz.

3 Mayıs 1918’de kulübümüze ziyaretiniz vesilesiyle Fenerbahçemiz hakkındaki övgü dolu sözlerinizi kılavuzumuz kabul ederek, ait olduğumuz bu toprakların gençlerini en iyi ve nitelikli şekilde yetiştirmeyi, ülke sporuna ve geleceğine katkıda bulunmayı görev biliyoruz.

Bu yolda ilerlerken, altyapılarımızdan yetişen sporcularımız her branşta finallerde yer alıyor, olimpiyatlarda ülkemizi en fazla sayıyla ve başarıyla temsil ediyor; kadın sporcularımız Avrupa’da kazandıkları şampiyonluklarla göğsümüzü kabartıyor, milyonlarca kız çocuğuna örnek oluyorlar.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz: Kurmuş olduğunuz demokratik, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni ebediyete kadar yaşatacak, ilke ve devrimlerinizin izinde olmaya devam edeceğiz.

Bize emanet ettiğiniz bu güzel vatan ilelebet var olacak,

Fenerbahçe Spor Kulübü de bu güzel vatanın emrinde, emanet ettiğiniz değerlerin izinde olacaktır.

Sonsuz özlemle, ilelebet izindeyiz…

Ali Y. Koç
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI”

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