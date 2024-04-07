Fenerbahçe Yönetimi ve U19 takımı Şanlıurfa'ya gitti Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup'ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gitti. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımla birlikte Urfa'ya hareket etti.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:39 facebook

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