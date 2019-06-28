Fenerbahçe yönetiminde sessiz ayrılık!

Fenerbahçe yönetimindeki sessiz ayrılığı Habertürk Spor ortaya çıkardı. Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un yönetim kurulundaki yedek üyelerden olan Belgin Aral, görevinden ayrıldı. Aral'ın ismi, resmi sitedeki yönetim kurulu listesinden çıkarılırken konu hakkında herhangi bir açıklama da yapılmadı. Aral'ın sene başından bu yana toplantılara 1-2 kez katıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminde mayıs ayında Metin Şen istifa etmiş, yerine de yedek üyelerden Alper Pirşen asil üye olmuştu.