Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, U21 Takımımızın da katılımıyla saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı bitirdi.

Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.