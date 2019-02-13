Fenerbahçe, Avrupa’da başka oynuyor demek doğru bir saptama…



Rus ekibi Zenit karşısında alınan galibiyet gerçekten çok önemli bir sonuç. Fenerbahçe gibi kötü günler geçiren bir takımın elde ettiği bu skor herkesi umutlandırdı. Taraftarı sevindirdi…



Alınan sonuç, rövanş için büyük avantaj mı? Bir anlamda öyle diyebiliriz. Fakat, şu gerçeği de göz ardı etmeyelim. Zenit, uzun süredir maç eksiği olan bir takım. Bunu bir kenara koymak lazım. Kendi sahalarında daha istekli ve baskılı oynayacakları bir gerçek…



Son yarım saat, çok sayıda atak geliştirmelerini unutmamak gerekir…



İLK YARI GÜZEL OYNADILAR



Fenerbahçe, taraftarının büyük desteği ile ilk 45 dakika iyi bir oyun sergileyerek istediği planı uyguladı. Slimani’nin attığı gol bu futbolcu adına sevindirici bir durumdu. Çok koşan, mücadele eden Slimani gol şanssızlığı yaşıyor. Attığı gol belki sonra ki haftalar için de çıkış olur…



Maçın genelinde oyuncular verilen görevi eksiksiz yapmaya çalıştılar. Ancak, Sadık ile Moses daha öne çıktılar…

1.96’lık bir santrforla mücadele eden Sadık’ın performansı övgüye değer. Üstelik, çok fazla Avrupa deneyimi olmayan bir oyuncu adına 90 dakikalık bir başarı vardı…



Ersun Yanal, lig ve Avrupa karşılaşmaları için farklı 11’ler deneyecek anlaşılan. Uzun süredir forma giymeyen Alper’i son dakikalarda oyuna alması bunun göstergesiydi. Yine, Valbuena’nın ilk kez bu kadar süre alması da ilginçti. Daha az hata yaptı. Topu iyi kullandı. Ters pasları ile oyunun yönünü değiştirdi…



Her iki bekin ataklara çıkması olumluydu. Isla çok kez forvet gibi oynadı. Tek eksiği bu güzel oyununu iyi ortalarla süsleyemedi…



Yeni transfer Tolgay’ın son anda sakatlanması sonucu Elif forma giydi. Önceki maçlarına göre daha derli topluydu. Az hata yaptı. Sürekli şutu düşündü…



Mehmet Topal ile Jailson iyi bir ikili oluşturdular. Savunma dışında ileri oynama düşünceleri olumluydu. Eksikleri, son dakikalarda oyundan düşüyorlar…



Moses, ayağına topu aldığında “tehlike geliyor” dedirten bir stile sahip. Tek sorun onu anlayan bir partnerinin olmayışıydı…

Maçın dönüm noktası, Harun’un kurtardığı penaltı vuruşuydu. Dış sahada alınacak sonuca etki yapacak bir kurtarış oldu. Turu getiren kurtarış diyebiliriz şimdiden. Harun bunu sık yapıyor bilindiği gibi…Son yarım saat fizik olarak düşüş, Zenit’li oyuncuların daha çok pozisyon bulmalarına neden oldu…İkinci maçta bu konuya Ersun Yanal bir çözüm bulacaktır sanırız. Zenit, kendi sahasında daha farklı oynayacaktır. Önlem hatta önlemler alınmalı…Orta hakem biraz dikkatli olsa, Zenit 5.dakikada 10 kişi kalabilirdi. Moses’e yapılan hareket kesinlikle kırmızı kartlıktı. Hakemlerin tartışıldığı bir ortamda, Avrupalı hakemin bu pozisyonu atlaması ilginçti…