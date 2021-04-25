Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 37. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı

Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Enner Valencia'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 21. dakikasında kaleci Harun Tekin'in büyük hatasında Haris Hajradinovic'in golüne engel olamayan sarı-lacivertli ekip, 40. dakikada Attila Szalai'yle yeniden öne geçti, 45+1. dakikada ise Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Maçın 81. dakikasında Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi: 3-2. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve zirve takibine devam etti.

Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle puanını 72'ye yükselterek lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

EMRE BELÖZOĞLU İYİ BAŞLADI

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 yılından sonra Fenerbahçe'nin başında en iyi başlangıç yapan teknik adam oldu. Sarı-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'ndan önce aynı rakama 2015 yılında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ulaşmıştı.

SZALAİ ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇINDA GOL ATTI

Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, golleriyle takımına katkı sağlamayı sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibe katıldığı günden beri gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplayan Szalai, Kasımpaşa karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. Ligin 35. haftasında da Medipol Başakşehir ağlarını sarsan Szalai, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

15 MAÇ SONRA PENALTI

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonra penaltı kazandı. Kasımpaşa mücadelesinin 45. dakikasında Valencia'nın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı, yine aynı oyuncu gole çevirdi. Sarı-lacivertliler, bu golle ligde 15 maç sonra penaltı golü atmayı başardı. Fenerbahçe, son penaltısını ligin 20. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında kazanmış ve gole çevirmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü. Müsabaka öncesinde 3 sarı kartı bulunan İrfan Can, 42. dakikada sarı kart görerek 4. sarı kartına ulaştı. İrfan Can Kahveci, 38. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe inadı
FUTBOL"Fenerbahçe inadı"
Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLFenerbahçe, Paşa'yı devirdi
Serdar Ali Çelikler: İlk yarı futbol, ikinci yarı Fırat! Fenerbahçe Kasımpaşa maç yorumu
FUTBOL"İlk yarı futbol, ikinci yarı Fırat!"
Fransa'da Burak Yılmaz resitali! Son dakika spor haberleri
FUTBOLBurak Yılmaz resitali!
Spor yazarlarından Antalyaspor - Galatasaray maçı yorumu
FUTBOL"Tek kale ama tek gol!"
Spor yazarlarından Beşiktaş - Kayserispor maçı yorumu
FUTBOL"Tekmeye kafa koyar, yine oynarız!"
Ali Koç'tan Beşiktaş'a yanıt!
FUTBOLBeşiktaş'a yanıt!
Son dakika! Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı!
FUTBOLSüper Lig'de flaş ayrılık!
TFF 1. Lig'de zirve karıştı! İşte sonuçlar
FUTBOL1. Lig'de zirve karıştı!
Gaziantep FK: 2 - BB Erzurumspor: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL5 gollü maçta kazanan Erzurum!