Fenerbahçe’de 12 haftada öne çıkanlar Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada istatistiklerde ön plana çıktı. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, tüm lig maçlarında forma giydi.

Trendyol Süper Lig’de 12. hafta maçlarının ardından milli araya girildi. Fenerbahçe, 12 haftada topladığı 31 puan ve +23 averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sezona 10 maçta 10 galibiyet alarak başlayan ve ‘en iyi sezon başlangıcı' rekorunu geliştiren sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta sahasında Trabzonspor’a mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, son lig maçında ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşırken, sahadan golsüz berabere ayrıldı ve Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada liderliği devraldı.

En iyi başlangıç rekorunu geliştirdi

Sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal’ın takımın başına geçmesi ve transferde yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde aldığı başarılı sonuçları Süper Lig’e de yansıttı. Gaziantep FK galibiyetiyle yeni sezona başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor müsabakalarından 3'er puanla ayrıldı. 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçını kazanan Kanarya, bu sezon bu seriyi 10 maça çıkardı. Fenerbahçe, 12. haftalar itibarıyla en başarılı performansı 2005-2006 sezonunda elde etmiş ve 32 puan toplamıştı.

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Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 12 müsabakada 31 gol atarken, ligin en golcü takımı ünvanının da sahibi. Bu sezon hücumdaki etkinliğini istatistiklere de yansıtan Kanarya, iki maçını 5 farklı kazanırken, iki maçta da rakip filelere 4’er gol gönderdi. Takım, Avrupa Konferans Ligi’nde ise 29 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan sarı-lacivertliler, ağlarında gördüğü 8 golle Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Dış sahada kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 6 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor’u mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor ile de berabere kaldı. Bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatan İstanbul temsilcisi, toplam 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 12 maçın 8’inde de rakiplerine gol izni vermedi.

En golcü Edin Dzeko

Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig’de 8 mücadelede skor katkısı yaptı. Dzeko, kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor. 37 yaşındaki futbolcu, Pendikspor maçında da hat-trick yapma başarısı gösterdi. Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, 6 gol, 3 asistlik performansla ön plana çıkarken, İrfan Can Kahveci de 5 gol, 3 asistle oynadı.

Tadic ve Dzeko, değişmez isimlerden

Fenerbahçe’de 4 isim tüm lig maçlarında forma giydi. Kaptan Edin Dzeko ve Dusan Tadic, karşılaşmaların tamamına 11’de başlarken, Szymanski ve İrfan Can Kahveci de 12 müsabakada ter döktü. Ligin en istikrarlı futbolcularından Tadic, 1064 dakika sahada olurken, Dzeko da 963 dakika forma giydi. Sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçıran Ferdi Kadıoğlu, 11 mücadelede oynadı. Başarılı orta saha İsmail Yüksek ise 2 lig mücadelesinde cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı ve 10 maçta görev aldı.

İsmail Kartal, 27 futbolcuya forma verdi

Teknik Direktör İsmail Kartal, 12 haftalık süreçte 13’ü yerli, 14’ü yabancı toplam 27 futbolcuya görev verdi. Transfer döneminde İngiltere’nin Manchester United takımına transfer olan Altay Bayındır, 1 lig maçında formayı terletti.

En hırçını İsmail Yüksek

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, takımın en hırçın ismi oldu. 24 yaşındaki orta saha, 2 lig maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bright Osayi-Samuel ise 4 defa sarı kart gördü.