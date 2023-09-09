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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe´de başkanlık süresine kısıtlama getirildi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe´de başkanlık süresine kısıtlama getirildi

        Fenerbahçe´de başkanlık süreci, oylama sonucunda 3 yıldan 4 dönem oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:17 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:17
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        Fenerbahçe´de başkanlık süresi kısıtlandı
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        Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda devam ediyor. Daha önce "Başkan, 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından doğrudan doğruya gizli oyla" seçilir" maddesinde değişikliğe gidildi. Yeni yapılan değişiklikte ise 38´inci maddede yer alan "Kulüp başkanı en az 10 yıllık kulüp üyeleri arasından 3 yıl için genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Aynı kulüp başkanı kesintisiz en fazla 4 dönem, diğer bir deyişle 12 yıl için seçilebilir. Kulüp başkanı aynı göreve ancak 1 tam dönem geçtikten sonra aday olabilir" maddesi, üyelerin oylarında sunuldu. Yapılan oylama çokluğu ile kabul edildi.

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