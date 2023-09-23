Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe’de Cengiz Ünder saha çalışmalarına başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe’de Cengiz Ünder saha çalışmalarına başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, takımdan ayrı şekilde saha çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye Cengiz müjdesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı.

        Fenerbahçe, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        'Hartama' tekniği ile inşa edilmişlerdi...
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Sylvester Stallone’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro