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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu faktörü

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, takımın başında yer aldığı 10 maçta 2.30 puan ortalaması yaparken, teknik adamlık kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda Belözoğlu ile devam edilmesi planlanıyor

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu faktörü

Fenerbahçe’de sezon başında Sportif Direktör olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından son 10 maçta takımın başına getirilmiş ve 10 maçta sarı-lacivertliler Belözoğlu yönetiminde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şampiyonluk şansını son haftaya kadar sürdürmüştü. Maç baçına 2.30 puan ortalaması yapan Belözoğlu, oyuncu grubuyla da iyi bir iletişim görüntüsü çizmiş ve bir çok futbolcu tarafından bu yönüyle övgüyle bahsedilmişti.

PELKAS, OSAYI VE SOSA'DAN ÖVGÜLER

Fenerbahçeli futbolcular Dimitrios Pelkas, Bright Osayi-Samuel ve Jose Sosa, Belözoğlu’nun takımın başına getirilmesinden övgüyle bahsetmiş, oyun anlamında olumlu yönde gittiklerini belirtmişlerdi. Pelkas, Belözoğlu ile ilgili, “Özellikle Emre hocamızın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz. Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük deneyim sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk deneyimi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Biz futbolcuları da çok iyi anlıyor” ifadelerini kullanırken bir diğer isim Osayi ise Emre Belözoğlu için, “Burada olduğum süre boyunca Emre Belözoğlu bana büyük bir güven verdi. Kendimi ifade etmem konusunda bana çok yardımcı oldu, ben de burada iyi olacağımı hissettim onunla beraber. Gerçekten kendisi harika bir insan. Beni daima iyi hissettirdi davranışlarıyla, hem saha içinde hem de saha dışında. Gerçekten harika bir kişi olduğunu düşünüyorum, onun için de en iyisini diliyorum” açıklamalarında bulunmuştu. Oyuncularla her daim birebir ilgilenen genç teknik adam için Arjantinli futbolcu Jose Sosa, “Emre benim için çok önemli bir şahsiyet. Buraya gelişimde de çok önemli bir rol oynadı Emre Hocamız. Burayı çok iyi bilen bir insan. Onun katkısının çok yüksek olacağına inanıyorum” ifadelerini kullanarak Belözoğlu’na destek vermişti.

YABANCI TEKNİK ADAMLARDA YÜKSEK MALİYET

Fenerbahçe camiasında yeni sezonda her ne kadar yabancı bir teknik adamla çalışılması istense de yabancı teknik direktörlerin maliyeti sarı-lacivertlileri mali olarak zorluyor. Sarı-lacivertliler adına isimleri geçen bir çok yabancı teknik direktörün yıllık maliyeti 5 milyon Euro’nun üzerinde olduğundan ve gelecek hocanın transfer bütçesi isteyebileceğinden dolayı Fenerbahçe yönetimi bu hamleye sıcak bakmıyor. Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gerçekleştireceği toplantıda Başkan Koç’un hem yeniden aday olması hem de Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi gündemde yer alıyor.

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