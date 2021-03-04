Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sarı-lacivertlilerin Macar futbolcusu Attila Szalai stopere döndü. 27. Haftada oynanan Trabzonspor maçında Caner Erkin’in yokluğu, Novak’ın ise sakatlık sonrası eksikliği sebebiyle sol bekte görev yapan Szalai, Antalyaspor maçıyla birlikte stopere döndü. Kart cezalısı Serdar Aziz’in yokluğunda stoper ikilisi Tisserand-Attila Szalai’den oluştu.

NOVAK 43 GÜN SONRA

Teknik Direktör Erol Bulut, son oynanan Trabzonspor maçına göre Antalyaspor karşısında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Trabzonspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş’ın yokluğunda ilk 11'de Filip Novak ve Ozan Tufan sahaya çıktı. Erol Bulut forvette ise Mame Thiam’ı yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine ileri uçta Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'ya şans verdi.

Fenerbahçe’nin Çek futbolcusu Filip Novak, 43 gün sonra Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11’de yer aldı.

İRFAN CAN İLK KEZ

Sarı-lacivertlilere devre arasında Başakşehir’den transfer olan İrfan Can Kahveci ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle daha önceki müsabakalarda kadroda yer almayan Kahveci, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk kez kadroya dahil edildi.