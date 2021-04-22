Süper Lig’in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yaparken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde noktalandı.

Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra bireysel hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti antrenmanda yer almadı.