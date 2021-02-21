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Fenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet

Süper Lig’de Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de ligde 5. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu ve ligde Kadıköy’de 5. kez yenildi. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk olarak Konyaspor’a 2-0 kaybederken daha sonra evinde Beşiktaş’a 4-3, Yeni Malatyaspor’a 3-0 ve Galatasaray’a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Göztepe karşısında da 1-0 kaybederek evinde bu sezon beşinci kez kaybetti.

Fenerbahçe sahasında Hatayspor'la da 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda 7 puan kaybederken evinde ise bu rakam 17 puana ulaştı,

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