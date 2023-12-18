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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Galatasaray derbisi mesajı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Galatasaray derbisi mesajı!

        Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Galatasaray ile yapacakları derbi maçla ilgili, "Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları da kazanmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:41
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        Djiku'dan derbi mesajı!
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        Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Alexander Djiku, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

        İlk zamanlarda kendisine yapılan eleştirileri normal bulduğunu belirten 29 yaşındaki oyuncu, "İnsanlar sizi tanımadıkları zaman eleştiriler yapabiliyor. Ben zaten kendi kalitemi ve nasıl bir oyuncu olduğumu da biliyorum. Bu yüzden sezona başladıktan sonra yavaş yavaş kendi kalitemi ortaya koymaya çalıştım. Takıma katkı sağlayabilmek adına hem kendim hem de takım için iyi bir performans ortaya koymak istedim. Tabii ki maç kazandığınızda, iyi bir performans ortaya koyduğunuzda kolektif olarak kapasitenizin de daha fazlasını ortaya koyabiliyorsunuz. Bana göre takım olarak iyi bir durumdayız. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        "PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

        Kendi oyun stili hakkında görüşlerini aktaran Djiku, "Fenerbahçe, benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyordu. Eleştirilerden bazıları uzun olmamamla alakalı ama bana göre her şey boy ile alakalı değil. Bir savunma oyuncusuysanız zamanlamanız da bana göre çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda da güçlü olmanız, zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Bence bu önemli bir şey. Oyun kurmayla alakalı olarak da şunu söyleyebilirim; ben, her zaman temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncuyum. Hep bir şekilde takım arkadaşımla topu buluşturmayı seven, risk almadan, net bir şekilde topu adrese göndermeyi seven birisiyim. Uzun pas atmayı çok fazla sevmiyor, söylemiş olduğum gibi daha direkt olarak net toplar vermeyi seviyorum. Şu ana kadar performansımdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız, camiamız benden mutluysa tabii ki ben de aynı şekilde kendimi mutlu hissederim. Ben de performansımı en iyi şekilde göstermeye devam edeceğim." diye konuştu.

        Takıma adapte olduğunu ifade eden sarı-lacivertli savunma oyuncusu, "Kariyerime Fransa'da başladım ve oradaki takımlarda forma giymeye devam ettim. Sonrasında farklı bir ülkede oynayarak bir tecrübe elde etmem gerekiyordu. O olgunluk yaşına geldiğimi de düşünüyordum. Dolayısıyla da Fenerbahçe'yi seçtim. Buraya iyi adapte oldum. Ülkemin milli takımında oynamış olmam bu adaptasyonda etkili oldu. Sonrasında da söylemiş olduğum gibi buraya adapte oldum ve iyi bir şekilde devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        "BU SENE DERBİLERDE EN İYİSİNİ GÖSTERMELİYİZ"

        Galatasaray derbisinin önemli olduğunu dile getiren Djiku, "Bu tip maçlar, taraftar için de büyük anlam ifade ediyor. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçları da kazanmalıyız. Bu iki kulüp arasında rekabet söz konusu. Fenerbahçe geçen sene maalesef çok iyi istatistiklere sahip değildi. Bu sene en iyisini göstermemiz gerekiyor ve oynayacağımız bu iki maçı da kazanmamız gerekiyor ki taraftarlarımızın yüzünde gülücükler oluşturabilelim, onları mutlu edebilelim." şeklinde görüş belirtti.

        Takımda çok tecrübeli oyuncuların olduğunu kaydeden Djiku, "Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu anlamda iletişim çok ama çok önemli. Eğer saha içinde bir problemi çözmek istiyorsanız o anda yapacağınız konuşmayla, birbirinizi uyarmanızla beraber o problemi anında çözme imkanına erişebiliyorsunuz. Bizler de takım olarak en iyi performansa çıkabilmek adına bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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