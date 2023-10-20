Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması!

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''RAKİPLERE ÖZEL HAZIRLANIYORUM'' "Saf kalite olarak; Joshua King, çok hızlı ve güçlü. Cengiz, Szymanski, Tadic ve tabii unutmadan İrfan Can Kahveci. Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum. Oynadıkları 3-4 maçı izliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunu 7-8 senedir düzenli olarak yapıyorum."

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''16'DA 16 SÜRPRİZ OLMADI'' ''İyi transferler yaptık. 16'da 16 benim için sürpriz olmadı. Ritmimizi, konsantrasyonumuzu koruyarak seriye devam etmek istiyoruz. Temel amacımız sezon sonunda şampiyon olmak. Umarım şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için bir rüya.''

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Ganalı stoper, ''Appiah ile konuşma fırsatım oldu. Bana tavsiyeler verdi. Kendisi efsane bir oyuncu." dedi.

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