Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de müsabakanın ardından Altay Bayındır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına önemli bir maç olduğunu söyleyen Bayındır, “Maç eksiğimiz olmasına rağmen lider duruma çıktık, mutluyuz. Bu hafta Avrupa Ligi maçımız var, en sağlıklı şekilde geçeriz inşallah. Galip geldiğimiz zaman mutluyuz. Çok önemli bir maçtan galip ayrıldık. Böyle maçlardan alınan 3 puanlar çok değerlidir. Her maçta birbirinden önemli. Bu haftayı kapatıp, yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız” dedi.

“OYUNCULARA HER ZAMAN DESTEK OLMAK LAZIM"

Kritik kurtarışların kendisine hiçbir şekilde olumlu veya olumsuz bir yansıması olmadığını söyleyen Bayındır, “Hepimiz profesyonel oyuncularız. İşimiz çalışıp gözümüzü sadece bir yere odaklayıp, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ben geçen hafta Ankaragücü maçında da söylediğim gibi, Avrupa Ligi maçındakinin penaltı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü topa değmiştim. Ondan önceki maçta da pozisyon yaşadım ama dediğim gibi bazı şeyler geride kalıyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Pas hatası yapabilir oyuncu, her zaman destek olmak lazım başarılı olmak için. Zaten bir oyuncu pas hatası yaptığı zaman morali bozuluyor, ona bir de yüklenmek daha çok moralini bozuyor, eğer güçlü bir psikolojisi yoksa. O yüzden biz içeride de konuşuyoruz. İyi bir aile ortamımız var. İyi bir takım olduk inşallah bu şekilde de kazanmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.