Arda Güler: 6'da 6 yaparsak şampiyon oluruz

"SAHAYA ÇIKTIĞIMDA HER ŞEYİ UNUTUYORUM"

Üzerinde baskı hissetmediğini belirten Arda Güler, "Keyif almaya çalışıyorum. Bunlar küçüklük hayallerimdi. Futbol oynama zaten hepimizin olduğu gibi benim için de çok büyük mutluluk kaynağı. Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. İlk başlarda aslında ben de korkuyordum, üzerimde baskı olacak mı, nasıl yapacağım diye ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Sadece futboldan keyif alıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor. Futbol oynamayı çok seviyorum. Futbolla doğdum. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Özellikle iç saha maçlarında futbol oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Her zaman çalışmamız lazım. İdmanlardan sonra yaptıklarımıza devam etmemiz lazım. Sürekli çalışıyorum. Beni var eden şeyler var ve bunları daha mükemmel yapmalıyım. Bunları bir iki kere yapmak yetmiyor. Her zaman çalışıyorum ki bunları her zaman yapabileyim" ifadelerini kullandı.