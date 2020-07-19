AA

İki yıl önce tanışan Ayşegül Çahan ve Ali Rıza Çoban çifti, 19 Temmuz 2019'da nişanlandı. Koyu Fenerbahçeli çift, nikahlarını da bu günde kıydırmak istedi.

Belediye Nikah Dairesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende genç çifti, yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

Nikah memuru ve şahitlerin de Fenerbahçeli olduğu törende, damat ve gelin sarı-lacivertli formayla fotoğraf çektirdi.

Ali Rıza Çoban, nikahın ardından gazetecilere, çok mutlu olduğunu ve Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde evlendikleri için heyecan duyduklarını anlattı.

Çoban, bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da izleyeceklerini ifade etti.