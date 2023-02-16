Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul´a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Sarı-lacivertli ekibin dün, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde misafir ettiği 15 yaşındaki Mehmet Akif, bugün de Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.
Oyunculara formasını imzalatan Mehmet Akif Ağaç, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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