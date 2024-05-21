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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosunda! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçeli Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosunda!

        Hırvatistan Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 18:29 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:29
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        F.Bahçeli Livakovic, EURO 2024'te!
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        Hırvatistan Milli Takımı'nın 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen aday kadrosu açıklandı.

        Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Zlatko Dalic, turnuva öncesi 26 kişiden oluşan aday kadroyu duyurdu.

        Fenerbahçe'den kaleci Dominik Livakovic ve Real Madrid'in 38 yaşındaki futbolcusu Luka Modric de kadroya dahil edildi.

        Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024'te İspanya, İtalya ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

        Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)

        Defans: Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Manchester City), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Martin Erlic (Sassuolo), Marin Pongracic (Lecce)

        Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Marcelo Brozovic (Al-Nassr), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (Feyenoord), Luka Sucic (Salzburg), Martin Baturina (Dinamo Zagreb)

        Forvet: Ivan Perisic (Hajduk Split), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Rijeka)

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