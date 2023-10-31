Fenerbahçeli Dusan Tadic İstanbul Boğazı'nda balık tuttu

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic, balıkçı teknesiyle İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Sırp futbolcu da bulduğu boş vakitte boğaza açıldı. Kendisinin balık merakı olduğu daha önce Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından da açıklanmıştı.

Tadic'in, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ile birlikte bugün boğazda balık avladığı o anlar Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.