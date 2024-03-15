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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan Olympiakos yorumu: Şanslar eşit - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'dan Olympiakos yorumu: Şanslar eşit

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos eşleşmesini değerlendirdi. Bosna Hersekli golcü, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Maccabi karşısında 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 15.03.2024 - 18:23
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        Dzeko'dan Olympiakos yorumu!
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        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki Olympiakos eşleşmesinde şansların eşit olduğunu söyledi.

        Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşmelerini FB TV'ye değerlendirdi.

        Olympiakos'un İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledikleri maçı izlediklerini aktaran Dzeko, "Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum." diye konuştu.

        "İKİNCİ MAÇI EVİMİZDE OYNAMAMIZ AVANTAJ"

        Eşleşmede ikinci maçı iç sahada oynamalarının avantaj olacağını belirten Dzeko, "Günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de yüzde 100 bir avantaj olarak söyleyemem. Son turda da Union Saint-Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak." ifadelerini kullandı.

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